Doppelpass für Südtiroler: Rom von Österreich irritiert

Rom verstimmt

In der Regierung will man daher die Möglichkeit für Volksgruppen deutscher und ladinischer Muttersprache, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen, als im Geiste des europäischen Projekts verstanden wissen.

Aber: Die italienische Regierung reagierte empört auf den Bericht der Tiroler Tageszeitung. Außenminister Enzo Moavero Milanesi rief den italienischen Botschafter in Wien dazu auf, sich bei der Bundesregierung zu der Entwicklung zu erkundigen. Dies hieß es in einer Presseaussendung des Außenministeriums in Rom am Sonntagabend. Sollten die Informationen stimmen, wäre der Gesetzentwurf aus italienischer Sicht eine "unangebrachte und grundsätzlich feindliche Initiative", vor allem angesichts der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs, hieß es im Schreiben.

Kern: "Falscher Weg"

Im Büro des österreichischen Regierungssprechers wurde betont, eine künftige Lösung werde "im Dialog mit Rom und in Abstimmung mit Bozen erarbeitet". SPÖ-Chef Christian Kern sieht eine Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler skeptisch. "Ich halte das für einen falschen Weg, weil wir mit der europäischen Einigung eine gemeinsame Perspektive für Südtirol und Österreich gefunden haben", sagte Kern in der Südtiroler Tageszeitung Dolomiten. In Südtirol sei "durch die Vernunft" aller viel erreicht worden, sagte Kern: "Die Südtiroler brauchen das fürs Selbstbewusstsein nicht."