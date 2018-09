Doppelpass für Südtiroler: Gesetzesentwurf steht

Auf die Bundesregierung kommt ein diplomatisch heikles Thema zu: Wie die Tiroler Tageszeitung (TT) berichtet, ist der Gesetzesentwurf für eine Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler fertig und soll heute, Freitag, vorgelegt werden. Rom hat traditionell Bedenken gegen dieses Vorhaben - Südtiroler sind italienische Staatsbürger.

Der Entwurf soll Grundlage für die Verhandlungen mit Rom sein und sieht gravierende Änderungen vor: So müssten Südtiroler Doppelstaatsbürger, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, künftig auch Grundwehrdienst beim Bundesheer leisten. Auch Sozialleistungen würden jene Doppelstaatsbürger erhalten, die ihre Wohnadresse in Österreich haben.