Dominik Nepp im Schilderwald: Wie Twitter-Nutzer den Wiener FPÖ-Chef aufziehen

Eigentlich ist es immer das Gleiche. Ein Politiker hält Schild in die Kamera, und ziemlich egal, was darauf zu sehen ist - das Internet macht etwas anderes draus.

Jetzt ist es Dominik Nepp, dem Chef der Wiener Blauen, so ergangen. Er postete am Samstag ein Bild von sich, auf dem er ein Schild mit den Worten "Egal ob 1529, 1683 oder 2020: Wien darf nicht Istanbul werden" in die Kamera hält, ganz im Stil der Kickl-Plakate früherer Jahre. Es sollte eine Anspielung auf die Ausschreitung in Favoriten sein, wo die türkische rechtsextreme Gruppierung "Graue Wölfe" eine Kurden-Demo massiv störte.