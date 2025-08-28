Diplomatenprotest zu Gaza: Meinl-Reisinger hält an Regierungslinie fest

Der von 26 hochrangigen österreichischen Diplomatinnen und Diplomaten unterschriebene offene Brief an die Bundesregierung wird von dieser zur Kenntnis genommen, inhaltlich aber zurückgewiesen. In dem Donnerstagfrüh veröffentlichten Schreiben, das unter anderem die frühere Außenministerin Benita Ferrero-Waldner und Ex-Außenminister Peter Jankowitsch unterfertigt haben, wird die Dreier-Koalition dazu aufgefordert, den kritischen Worten gegenüber Israels Kriegsführung im Gazastreifen Taten folgen zu lassen. Zudem solle das EU-Assoziierungsabkommen mit Israel suspendiert werden.

In einer Reaktion gegenüber dem KURIER ließ Außenministerin Beate Meinl-Reisinger wissen, dass man die Stimmen ernst nehme, eine Aufkündigung des EU-Assoziierungsabkommens aber nicht befürworte. "Im BMEIA schätzen wir die offene Diskussionskultur sehr und nehmen diese Stimmen sehr ernst. Das Thema steht auch beim Treffen der EU-Außenminister Ende dieser Woche in Dänemark auf der Agenda. Europa muss hier geeint auftreten", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.