Diese kuriosen Gesetze werden nun beseitigt

Es soll der erste Schritt zu einem einfacheren Rechtssystem sein: Koordiniert von Justizminister Josef Moser mistet Türkis-Blau einfache Rechtsnormen aus, die nicht mehr gebraucht werden. Will heißen: Alle Gesetze und Verordnungen, die vor dem Jahr 2000 kundgemacht wurden, unterzog Moser einer Prüfung - am Freitagvormittag präsentierten Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Moser nun einen Gesetzesentwurf, der die Streichung von 2500 Gesetzen und Verordnungen vorsieht. Strache nannte dies eine "längst fällige Bereinigung bei absurden Überregulierungen".

Tatsächlich handelt es sich hier aber um die Beseitigung von totem Recht - die Auswirkung der Abschaffung dieser ohnehin nicht mehr angewendeten Paragrafen für das tägliche Leben hält sich Experten zufolge in Grenzen. Die Regierung rechtfertigt Mosers Rechtsbereinigung: "Es ist ja nur eine von mehreren Maßnahmen", so Kurz - schließlich sehe der türkis-blaue Plan auch vor, bis Herbst "Übererfüllungen" von EU-Vorgaben ("Gold-Plating") zu streichen. Zudem soll laut Kurz in Zukunft jedem neuen Gesetz ein altes weichen, um nicht Bürokratie aufzubauen. "Letztlich", so Kurz, "dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Bürger die Verwaltung finanzieren und ein schlankeres Rechtssystem die Arbeit dort sehr erleichtert."