Die entzauberten Minister

Manchmal kann Martin Polaschek nicht anders und fällt wieder zurück in seine alte Rolle. Am Mittwoch zum Beispiel: Er sitzt im Audienzsaal des Ministeriums und erklärt im kleinen Kreis, was er gegen die Wissenschaftsskepsis tun will. Der frühere Uni-Rektor holt derart aus, dass es ihm selbst auffällt: „Da ist jetzt mit mir der Universitätslehrer durchgegangen“, sagt Polaschek.

Der Moment ist bezeichnend. Denn tatsächlich ist der Steirer auch nach vier Monaten nicht wirklich im Job angekommen. Er hat kein scharfes Profil. Einstündige Fernsehauftritte lässt er ohne Ansagen verstreichen. Und beim einzig relevanten Sympathie-Ranking für Politiker, dem OGM-Vertrauensindex, ist Polaschek mit minus sechs Punkten schon überraschend deutlich ins Minus gerutscht.

Das Schicksal teilt er mit Johannes Rauch. Auch der Vorarlberger ist erst kurz im Amt; und auch er hat – noch dazu als erfahrener Landesrat – mit inferioren Imagewerten zu kämpfen.