Deutsches Boulevardblatt: "Diese Ösi-Steuerreform wollen wir auch!"

Deutschland frohlockt ob der in Österreich geplanten, ökosozialen Steuerreform. Ganz Deutschland? Nun, zumindest der Boulevard, konkret die BILD-Zeitung. "Diese Ösi-Öko-Steuerreform wollen wir auch!", ventiliert das Massenmedium euphorisch - und listet feinsäuberlich auf, welche Vorzüge die Umstellung des Steuer- und Abgabensystems für die Arbeitnehmer bringt. Sprit werde zwar um 17 Cent pro Liter teurer. Allerdings würden im Gegenzug "jedem Arbeitnehmer" künftig im Schnitt um 300 Euro mehr Lohn pro Monat bleiben.

Die BILD zitiert den liberalen Finanzexperten Christian Dürr, der das Modell lobt, weil die Ökologisierung vorangetrieben und gleichzeitig der Mittelstand entlastet werde. Auch in der Union will man sich dem Prinzip, nach dem in Österreich entlastet wird, nicht verschließen. So soll Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze gesagt haben ,dass man sich das österreichische Modell durchaus zum "Vorbild" nehmen könne.