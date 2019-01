Datentransfer zwischen ÖVP und Ex-BVT-Spionagechef

Die Abfolge der Ereignisse war von unfreiwilliger Ironie. Im Ö1-Morgenjournal betonte die Bundes-ÖVP, sie habe keine Daten von der Post gekauft. Begründung: Sie brauche die Postdaten gar nicht, weil sie über „eigene Datenbanken“ verfüge. Und das gleich in der Mehrzahl.

Zwei Stunden später im BVT-U-Ausschuss sollte sich diese Aussage der ÖVP bestätigen – in brisantem Zusammenhang. Und durch niemand Geringeren als Werner Biller, den Chefermittler im BVT-Verfahren. Bei der BVT-Hausdurchsuchung wurden beim gefeuerten Leiter des Referats Nachrichtendienst, Bernhard P., am Computer getarnte Datensätze, etwa unter dem Tarnnamen „ Weihnachten 2015“, aus der ÖVP-Wählerevidenz gefunden. „Auf 30 Seiten finden sich die Namen von hunderten Personen, Ministern, Spitzenbeamten, führenden Mitarbeitern der Exekutive und der Justiz, Anwälten, Managern“, erzählt der Chefermittler. Ein prominenter Name soll – neben Ex-Ministern – auch Voest-Chef Wolfgang Eder sein. Dazu gab es eine Suchmaske („Sie stammt entweder aus dem ÖAAB oder einer VP-Landesorganisation“), die nur VP-Mitgliedern zugänglich war.

