Cybersicherheit: Neuer Anlauf der Regierung mit viel Verspätung

Am 16. Jänner 2023 trat die sogenannte EU-Cybersicherheitsrichtlinie NIS 2 (Netz- und Informationssystemsicherheitsrichtlinie) in Kraft. Bis spätestens 17. Oktober 2024 hätte sie in Österreich in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Diese Frist wurde allerdings nicht eingehalten. Zwar wurde ein bereits fertiges NIS-2-Gesetz von der türkis-grünen Vorgängerregierung fristgerecht im Nationalrat diskutiert, fand damals jedoch nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Die rot-pink-blaue Opposition kritisierte damals die geplante Machtfülle im Innenministerium und hatte sich geschlossen gegen den Entwurf gestellt. Nun hat die Regierung einen neuen Entwurf fertig, dieser wurde bereits vom Ministerrat beschlossen und wird nun in den parlamentarischen Prozess gebracht, informiert das Innenministerium via Aussendung.

Karner: "Widerstandsfähiger gegen Cyber-Bedrohungen" Die Richtlinie NIS 2 verpflichtet alle EU-Staaten, einheitliche und strenge Sicherheitsstandards für kritische Infrastrukturen wie Energieversorgung, Gesundheit, Transport, Verwaltung und Telekommunikation umzusetzen. Ziel ist es, Cyberangriffe frühzeitig zu erkennen, Sicherheitslücken zu schließen und europaweit ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Österreich müsse "widerstandsfähiger gegen Cyber-Bedrohungen gemacht werden", so Innenminister Gerhard Karner zum neuen Entwurf. "Dazu sind möglichst einheitliche Sicherheitsstandards sinnvoll."