Coronavirus:SPÖ kritisieren, Grüne wundern sich über Paket

Die Grünen monierten, dass sie vom "größten Hilfspaket in der Geschichte Oberösterreichs" aus den Medien erfahren hätten. "Kein Wort dazu ist in der gestrigen Regierungssitzung gefallen", so Landessprecher und Umweltlandesrat Stefan Kaineder. Man sage zwar "Ja" zu einem Oberösterreich-Paket, aber "da diese finanzpolitischen Entscheidungen nicht ohne Beschlüsse des Oö. Landtages möglich sind, hätte ich mir eine Information an die Landtagsklubs erwartet", so Klubobmann Gottfried Hirz.