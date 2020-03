Coronavirus: Parteien reduzieren Aktivitäten auf das Notwendigste

Laut Grünen-Generalsekretär Thimo Fiesel arbeiten Mitarbeiter und Referenten - "dort wo es geht" - bereits im Home-Office. Dies werde auch in den Ländern so gehandhabt. Etwa hätten die Grünen in Vorarlberg und der Steiermark ihre Veranstaltungen in den laufenden Gemeinderatswahlkämpfen abgesagt. Auch in den anderen Bundesländern seien die Aktivitäten reduziert worden, zum Teil seien auch die Parteigremien verschoben worden. Fiesel betonte, dass die Maßnahmen von Tag zu Tag evaluiert werden.

Auch bei den NEOS reduzierte der Parlamentsklub Medientermine wie etwa Pressekonferenzen auf ein Minimum. Darüber hinaus seien die meisten Veranstaltungen abgesagt worden. Die Pinken trafen ebenfalls Vorbereitungen, damit Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten können. Inwieweit dies umgesetzt wird, soll tagesaktuell entschieden werden. Meetings würden teilweise auf Telekonferenzen umgestellt. In regelmäßigen Klubsitzungen werde die aktuelle Lage besprochen.