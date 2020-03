Coronavirus: FPÖ ortet bei Testzahlen "Fehlinformation der Regierung"

Heftige Kritik an Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne) übte am Samstag FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz im Zusammenhang mit dem Rückgang an Tests von Coronavirus-Verdachtsfällen. "Während die schwarz-grüne Bundesregierung ein Hochfahren der Tests angekündigt hat, wurden in der Realität im Wochenverlauf um über 30 Prozent weniger Tests durchgeführt."