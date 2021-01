Coronahilfen finden weite Zustimmung

Durchgeführt wurde die Untersuchung von Research Affairs. 2.000 Österreicher, repräsentativ für die Bevölkerung über 16 Jahre, wurden online befragt, zusätzlich telefonisch 500 Geschäftsführer oder Firmeninhaber. Fazit: Der Lockdown-Umsatzersatz und der Fixkostenzuschuss II wurden sowohl von der Bevölkerung, als auch von Unternehmen sehr positiv bewertet.

Die unterschiedliche Behandlung der einzelnen Branchen beim Lockdown-Umsatzersatz stieß - wegen der unterschiedlichen Grundvoraussetzungen - auf Zuspruch.

25 Prozent der Unternehmen gaben an, durch die Corona-Krise große finanzielle Einbußen zu haben, 46 Prozent teilweise. Die Corona-Kurzarbeit wurde am positivsten bewertet und am häufigsten von Unternehmen in Anspruch genommen. Stark befürwortet wurde die Investition in Arbeit und Beschäftigung. In beiden Studien zeigte sich, dass knapp 90 Prozent diese Ausgaben höher bewerteten als die Erreichung des Nulldefizits.