Corona: Wie viele Anträge wegen Impfschäden bisher bewilligt worden sind

In österreichweit bisher 735 Fällen sind Impfschäden nach einer Covid-19-Impfung anerkannt worden. Das geht aus Zahlen des Gesundheitsministeriums hervor, über die Die Presse (online) am Freitagabend berichtete.

21,5 Millionen Corona-Impfungen verabreicht

In Relation zur Anzahl der bisher in Österreich verabreichten Corona-Impfungen, bedeutet das, dass in 0,01 Prozent der Impfungen ein Antrag nach dem Impfschadengesetz gestellt wurde. In Österreich wurden den Angaben zufolge bis zum Ende des Vorjahres insgesamt 21,5 Millionen Corona-Impfungen gegeben.