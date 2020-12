Corona-Strafe für Paar: Gesundheitsministerium weist Verantwortung von sich

Der Fall eines Kärntner Paares, das eine Strafverfügung in der Höhe von 300 Euro erhalten hatte, weil es die Quarantäne-Bestimmungen unzureichend eingehalten haben soll, wird zum Politikum.

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser hatte nach Bekanntwerden der Strafe vor allem die Bundesregierung in der Pflicht gesehen. "Ich erwarte mir, dass die Bundesregierung die jetzt publik gewordene realitätsferne Regelung rasch beseitigt", ließ er am Samstag in einer Aussendung wissen. Das Land Kärnten habe "keinerlei Handhabe", die Verantwortung dafür liege einzig und allein beim Bund.