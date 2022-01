Lichtermeer am Samstagabend in Klagenfurt geplant

Am kommenden Samstag sollen in Klagenfurt gleich zwei Kundgebungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stattfinden. Für 17.30 Uhr ist unter dem Motto "Yes we care" ein Lichtermeer geplant. Wie die Organisatoren am Montag in einer Aussendung mitteilten, soll dabei der "an Covid-19 Erkrankten und Verstorbenen" gedacht werden. Für Mittag rufen Maßnahmengegner vor dem Lindwurm am Neuen Platz zum wiederholten Mal zu einer Kundgebung mit anschließendem Protestmarsch auf.