Van der Bellen wird heute Abend zum Durchhalten aufrufen

Heute, am Donnerstag, den 2. April wendet sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen erneut in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung. Diesmal dürfte das Staatsoberhaupt Durchhalteparolen ausgeben.

Im Regierungsviertel wird befürchtet, die Österreicher könnten zu Ostern auf Verwandtenbesuche fahren. "Das ist das gefährlichste überhaupt", heißt es.

Das könnte der Hintergrund für die Warnung sein, trotz gedämpfter Zuwachsraten bei den Infizierungen nicht zu früh die Vorsichtsmaßnahmen über Bord zu werden. Ähnlich hat sich am Donnerstag am Vormittag auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober geäußert.

Ältere Personen sind gefährdet, und das größte Ansteckungsrisiko besteht bei zu großer Nähe, wenn beispielsweise viele Verwandte sich in einem Raum aufhalten.