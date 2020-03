Corona-Gefahr in der Bank: Appell an Senioren für Anfang April

Die Angestellten-Gewerkschaft (GPA-djp) und der Österreichischer Seniorenrat, bitten die Pensionistinnen und Pensionisten nicht direkt am Monatsbeginn ihre Pension in der Bankfiliale abzuheben.

„Wenn der Großteil der Pensionistinnen und Pensionisten am 1. April oder an den Tagen danach ihre Pension abhebt, dann führt das zu Schlangen an den Bankschaltern und dadurch zu erhöhter Infektionsgefahr. Das ist ein Risiko sowohl für Kunden, als auch für Bankangestellte“, erklärt Barbara Teiber, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft GPA-djp.

„Die Bargeldversorgung in Österreich ist sichergestellt, niemand muss Sorge haben, nicht an sein Geld zu kommen. Wir bitten die Pensionistinnen und Pensionisten nicht gleich am 1. April abheben zu gehen, sondern ein paar Tage zu warten, wenn das möglich ist. Auch eine Terminvereinbarung per Telefon kann sinnvoll sein“, sagen die Präsidenten des Österreichischen Seniorenrates Ingrid Korosec und Peter Kostelka.

„Einige Banken akzeptieren auch eine Vollmacht für Vertrauenspersonen. Wenn Sie jemanden haben, der nicht zur Risikogruppe gehört, den Sie gut kennen, dem Sie vertrauen und der für Sie abheben gehen kann, dann nutzen Sie bitte diese Möglichkeit“, empfehlen Korosec und Kostelkan den Pensionsten.