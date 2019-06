Comeback der Salzburger Grünen Astrid Rössler im Herbst

"Wir brauchen einen Systemwechsel, keine Wirtschaftspolitik, die sich nur dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts unterordnet", betonte die 60-Jährige heute. "Keine andere Partei als die Grünen greifen diese Themen an." Die Bewerbungsfrist für einen grünen Listenplatz in Salzburg endet am 21. Juni, gewählt wird die Liste für die Nationalratswahl dann am 28. Juni bei der Landesversammlung.

Rössler war nach der Salzburger Landtagswahl 2018 nach fünf Jahren Regierungstätigkeit als Landessprecherin und als Landeshauptmannstellvertreterin zurückgetreten. Seitdem war die Umweltjuristin etwa als Lektorin tätig - bis sie Anfang Juni von ihrem Nachfolger Heinrich Schellhorn als Wunschkandidatin für den Nationalrat ins Spiel gebracht wurde.