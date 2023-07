Cofag: Derzeit noch rund 8.500 Anträge offen

"Es ist leider nicht immer so, dass die beantragten Summen in der jeweiligen Form so auszahlungsfähig sind", so Schimpel. Jeder Antrag müsse erst sorgfältig geprüft werden und es müsse die Richtlinienkonformität erfüllt sein. Bei den noch offenen Anträgen handle es sich um komplexe und eher großvolumige Anträge. Er verstehe, dass Antragsteller, die noch keine Auszahlung erhalten haben, teils unzufrieden seien, aber "wir müssen uns an den Rechtsrahmen halten", sagte der Geschäftsführer. "Wir können nichts dafür, dass die Richtlinien so ausgestaltet sind, wie sie ausgestaltet sind."