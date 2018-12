Christoph Leitl: „Die FPÖ muss aus dem Eck raus“

Zurück zu Harald Vilimsky. Was verlangen Sie von der FPÖ?

Ich würde mir sehr wünschen, dass Vilimsky nicht in einem Boot mit Le Pen und Salvini sitzt. Le Pen hat wortwörtlich gesagt, die Zukunft Europas liegt im Nationalismus. Wenn man sich mit so jemandem ins Boot setzt, muss das auch Einfluss auf die österreichische Koalition nach sich ziehen. Das ist, glaube ich, den Wenigsten bewusst.

Warum soll das nicht gehen? Die Regierung sagt, wir haben eine Koalition in Österreich, aber nicht im EU-Parlament.

Das ist Unsinn, das kann man nicht trennen, weil europäische Politik auch österreichische Politik ist. Die wesentlichen Dinge werden auf EU-Ebene entschieden.

Die ÖVP sagt, die FPÖ müsse in den EU-Gremien ohnehin gemäß Koalitionspakt pro-europäisch abstimmen, sie werde nur im Wahlkampf nach außen hin ihre Basis mit antieuropäischen Slogans bedienen.

Das geht eben nicht, weil man auf die Dauer als Gruppe unglaubwürdig wird, wenn man auf der einen Seite Emotionen hochkochen lässt und auf der anderen Seite den konstruktiven Mitspieler mimt. Da wird man sich wohl entscheiden müssen: Ist man ein kritischer Weiterentwickler? Oder ein Zerstörer?

Sorgen Sie sich, dass ein nationalistischer FPÖ-Wahlkampf die Stimmung in Österreich negativ beeinflusst?

Natürlich. Österreichische Politiker machen gute Figur auf EU-Ebene, vom Kanzler abwärts. Aber es wird auf Dauer nicht gehen, dass man als Regierungspartei daheim Nationalismus schürt und glaubt, das wird in Europa nicht registriert. Und wenn in Europa so etwas registriert wird, ist in hohem Maß Erklärungsbedarf angesagt. Ich persönlich habe bisher die freiheitliche Mitwirkung an der Regierung als europa-konstruktiv in der EU verteidigt, was nicht immer ganz einfach war. Das soll in Zukunft leichter und nicht schwieriger werden.

Was hätte es für Konsequenzen, wenn Ihre Appelle an die FPÖ ungehört verhallen?

Ich will nicht über Was-Wäre-Wenn reden. Ich hoffe auf Vernunft, Einsicht und sogar auf Besinnung. Die Freiheitlichen waren einmal die überzeugteste Europapartei Österreichs. Als Franz Vranitzky und Alois Mock den Kurs in Richtung EU-Beitritt einschlugen, ist Haider ins Gegeneck gehupft. Seitdem verharrt die FPÖ dort, aber da muss sie raus.