Vater von Bundeskanzler Stocker gestorben

Die Rückkehr von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) von seinem Staatsbesuch in Indien wurde von einer für ihn und seine Familie traurigen Nachricht überschattet. Sein Vater, der ehemalige Nationalratsabgeordnete Franz Stocker (ÖVP) ist im 93. Lebensjahr gestorben.

Franz Stocker war von Beruf Elektromonteur gewesen und hatte für die NEWAG (heute EVN) gearbeitet. Er lebte – wie sein Sohn – in Wiener Neustadt. Politisch hatte er sich als Arbeitnehmervertreter engagiert und in der Gewerkschaft verschiedenste Funktionen bekleidet. Von 1979 bis 1983 war er für die ÖVP im Bundesrat, von 1983 bis 1993 war er Nationalratsabgeordneter. Er wurde für seine Verdienste mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen der Republik ausgezeichnet.