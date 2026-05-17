Christian Stocker tourt mit Ex-Moderatorin Christa Kummer durch Österreich

ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker tourt im Sommer durch Österreich. Wie Heute und die Kronen Zeitung berichten, will Stocker in jedem Bundesland gemäß dem Motto „Österreich im Gespräch“ Station machen. Bei dieser Dialogtour will sich der ÖVP-Chef den Fragen der Bevölkerung stellen. Die bis zu 200 Teilnehmer sollen – nach wissenschaftlichen Kriterien des Meinungsforschers Peter Hajek – vorab ausgewählt, heißt es weiter.

Moderiert werden wird die Tour, die bis Ende August laufen soll, von Ex-ORF-Wetter-Moderatorin Christa Kummer. Der Gesprächsauftakt findet laut den Medienberichten am 16. Juli 2026 in Tulln (Niederösterreich) statt.

Was die Menschen wirklich beschäftige, wird Christian Stocker zitiert, „erfährt man nicht im Konferenzsaal, sondern im direkten Gespräch“. Und: „Ich glaube, dass man ein Land nur wirklich gestalten kann, wenn man draußen bei den Menschen ist.“