Bundeskanzler Christian Stocker baut sein Team aus: Ab 19. Jänner übernimmt Markus Gstöttner als Sonderbeauftragter des Kanzlers die Leitung der Stabstelle Reformpartnerschaft 2026 und wird im Bundeskanzleramt tätig sein. „In dieser Rolle ist er für die strategische Steuerung und Koordinierung der zentralen Reformprojekte verantwortlich. Die Bestellung ist zeitlich befristet und an die Umsetzung der Reformpartnerschaft 2026 gebunden“, heißt es in einer Aussendung.

Konkret geht es um die umfassende Neuaufstellung der Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, mit der vor allem die Bereiche Gesundheit, Bildung und Energie effizienter und kostengünstiger organisiert werden sollen. Die Reformpartnerschaft wurde im Vorjahr beschlossen, Ende des Jahres sollen die Ergebnisse vorliegen.

Gstöttner bekleidete schon in der Vergangenheit Schlüsselfunktionen in der ÖVP: Ab 2019 war er stv. Kabinettschef von Bundeskanzler Sebastian Kurz, unter dessen Nachnachfolger stieg er dann zum Kabinettschef auf. Ende 2022 wechselte er dann in die Privatwirtschaft. Daneben war er von 2020 bis 2025 Gemeinderat in Wien.