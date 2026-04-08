Heute kommt der Mann, der Pilnaceks Laptop geknackt hat

Harald M. war der Erste. Der IT-Techniker war derjenige, dem Anna P. und Karin Wurm den Laptop des verstorbenen Sektionschefs Christian Pilnacek im Herbst 2023 überantwortet haben.

Die offizielle Erklärung: M. sollte für Wurm wichtige Dokumente wie Entwürfe für einen Kaufvertrag vom Gerät sichern, das dem Vernehmen nach mit keinem Passwort gesichert war.

Wie lautete die genaue Abmachung? Hat M. für seine Dienstleistung Geld bekommen? Und war er es, der die sogenannte Powershell gelöscht hat und damit Spuren verwischte?

All das sind Fragen, die unter anderem die FPÖ, die ihn geladen hat, heute stellen möchte.

Um zehn Uhr beginnt die Befragung. Am Nachmittag ist dann noch der ranghöchste Polizist geladen, der an der Bergung der Leiche Pilnaceks beteiligt war.