Heute kommt der Mann, der Pilnaceks Laptop geknackt hat
Harald M. war der Erste. Der IT-Techniker war derjenige, dem Anna P. und Karin Wurm den Laptop des verstorbenen Sektionschefs Christian Pilnacek im Herbst 2023 überantwortet haben.
Die offizielle Erklärung: M. sollte für Wurm wichtige Dokumente wie Entwürfe für einen Kaufvertrag vom Gerät sichern, das dem Vernehmen nach mit keinem Passwort gesichert war.
Wie lautete die genaue Abmachung? Hat M. für seine Dienstleistung Geld bekommen? Und war er es, der die sogenannte Powershell gelöscht hat und damit Spuren verwischte?
All das sind Fragen, die unter anderem die FPÖ, die ihn geladen hat, heute stellen möchte.
Um zehn Uhr beginnt die Befragung. Am Nachmittag ist dann noch der ranghöchste Polizist geladen, der an der Bergung der Leiche Pilnaceks beteiligt war.
Pilnacek U-Ausschuss, Tag 9
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Fehlerkultur
Sophie Wotschke, Fraktionsführerin der Neos, kommt nun noch einmal auf das Thema Log-Daten zu sprechen: Wie auch Grüne und FPÖ unterstützen die Neos den Gang zum Verfassungsgerichtshof, der nun klären soll, ob das Innenministerium die Logdaten im Detail übermitteln muss. Die drei genannten Parteien wollen die Daten haben, um zu sehen, welcher Polizist wann wie Zugriff auf die Akte Pilnacek hatte und vor allem: Wer was wann genau im Akt geändert hat. Dies sei, so die Parteien sinngemäß, im Sinne einer Fehlerkultur wichtig. Das Innenministerium sieht darin einen Eingriff in die Menschenrechte der betroffenen Beamten.
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Wozu der IT-Techniker?
Nina Tomaselli, Fraktionschefin der Grünen, versteht nicht, warum Anna P. und Karin Wurm einen IT-Techniker mit der Auswertung von Pilnaceks Laptop gebraucht haben. Sie will das hinterfragen. „Denn der Laptop hatte keinen Passwortschutz - wozu dann der Informatiker?“
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Im Ansatz konstruktiv
Es geht los mit den Statements der Fraktionsvertreter im U-Ausschuss: Thomas Elian, Abgeordneter der ÖVP, dämpft die Erwartungen: Es werde wohl keinen großen Erkenntnisgewinn geben - zumindest was die Polizei bzw. den geladenen Polizisten angeht. Bei IT-Techniker M. sei zu hinterfragen, wie dieser mit dem Laptop umgegangen ist. Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionsführer, lobt Elian - er sei zumindest im „Ansatz konstruktiv“. Hafenecker kritisiert das Innenministerium, das nicht bereit sei, Daten herauszugeben. Dazu zählen für Hafenecker die so genannten Log-Daten, die zeigen, wer wann auf die Akten der Pilnacek-Verfahren zugegriffen hat. Was geändert worden ist, sagt Hafenecker, könne man aus den übermittelten Unterlagen aber nicht nachvollziehen. „Bitte gehen Sie dem Innenminister nicht auf den Leim“, sagt Hafenecker zu den Journalisten. „Jeder, der einen Handyvertrag hat weiß, wie lange Rufdaten gespeichert werden müssen.“ Hafenecker will von IT-Techniker M. wissen, wie lange genau er Pilnaceks Laptop hatte - und wer ihm den Auftrag zur Auswertung gegeben hat.
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Es geht wieder los!
Schönen Vormittag! Am 9. Tag des Pilnacek-U-Ausschusses geht es unter anderem um den Laptop des verstorbenen Sektionschefs. Herr M., ein IT-Techniker, der von Pilnaceks Vertrauten Anna P. und Karin Wurm engagiert worden ist, soll erklären, was genau er warum mit dem Laptop gemacht hat. Soweit bekannt, hat M. Sicherungskopien erstellt. In einigen Minuten werden die Fraktionsführer im U-Ausschuss ihre Eingangsstatements abgeben.
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