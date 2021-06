Endlich Hilfe vor Ort

Auch Karas, Vizepräsident des EU-Parlaments und Präsident des Hilfswerk Österreich, forderte "endlich echte Hilfe vor Ort" und plädierte dafür, die Flüchtlingskonvention weltweit wieder zur "Grundlage des globalen Umgangs mit Flüchtlingen" zu machen. Im EU-Außengrenzschutz dürfe es nicht weiter heißen "blockieren und abschieben", sondern "registrieren und prüfen", sagte Karas. Es brauche ein "breites Comeback des Grundgedanken der Caritas", fasst er zusammen.

Mehr Hilfe für Lateinamerika

Die Regierung gab anlässlich des Weltflüchtlingstages zusätzliche Hilfen für besonders betroffene Gebiete frei. Konkret sind zwei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) für Venezuela und Kolumbien vorgesehen. Darüber hinaus erhöht Österreich seinen freiwilligen Kernbeitrag für die Arbeit des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) um 1,6 Millionen Euro auf insgesamt über 2,1 Millionen Euro im Jahr 2021. Der Beschluss erfolgt demnach am kommenden Mittwoch im Ministerrat.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bezeichnete die Vervierfachung der Unterstützung des UNHCR als einen "wichtigen Beitrag für diese globale humanitäre Flüchtlingshilfsorganisation". Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) begründete die Maßnahmen damit, dass die Pandemie in weiten Teilen der Welt "ein Brandbeschleuniger der ohnehin schon prekären Situation für Flüchtlinge" sei.

Die österreichischen Mittel sollen außerdem zur Bekämpfung der humanitären Krise in Venezuela und Kolumbien beitragen. "Die Abwärtsspirale einer zunehmend verfallenden Wirtschaft in Venezuela aufgrund jahrelanger sozialistischer Misswirtschaft hat die größte Flucht- und Migrationsbewegung der jüngeren Vergangenheit in Südamerika hervorgerufen", so Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). "Österreich hilft in dieser Situation erneut mit konkreter Hilfe vor Ort".