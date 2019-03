BVT-Ausschuss: Platter vor Mittwoch-Auftritt betont gelassen

Der Tiroler Landeshauptmann und frühere ÖVP-Innenminister Günther Platter hat sich vor seiner Zeugenaussage vor dem BVT-Untersuchungsausschuss in der sogenannten Tierschützer-Affäre am Mittwoch im Parlament betont gelassen gezeigt. Es handle sich um eine "einfache Angelegenheit", sagte Platter am Dienstag vor Journalisten am Rande einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Nähere inhaltliche Angaben wollte Platter vor seinem Auftritt im U-Ausschuss nicht machen. Nach den bisherigen Sitzungen des parlamentarischen Gremiums in der Causa und den Auftritten von Auskunftspersonen könne sich aber "jeder selbst ein Bild machen über Aussagen von Leuten, die ich nicht kenne".