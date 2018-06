BVT-Ausschuss: Opposition wirft Innenministerium "Sabotage" vor

Nun fehlen auch noch „alle entscheidenden Akten“, wie Pilz sagt: „Das ist gezielte Sabotage des Innenministeriums.“ Auch SPÖ-Abgeordneter Kai-Jan Krainer vermutet, dass damit „die Arbeit des Ausschusses behindert werden soll.“ Fehlen würden etwa Unterlagen des Ministeriums aus der Zeit vor der Hausdurchsuchung; es gebe auch keine Dokumentation der Kontaktaufnahme mit der Staatsanwaltschaft sowie keine Akten zur höchst umstrittenen Auswahl der "Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität“ (EGS), die das Innenministerium für die Hausdurchsuchung im BVT eingesetzt hat - und deren Leiter FPÖ-Gemeinderat in Niederösterreich ist. "Niemand kann erzählen, dass das alles mündlich vorbereitet wurde“, sagt Krainer dazu. Pilz beziffert die Zahl der fehlenden Unterlagen auf "einige hundert Seiten": Die BVT-Akten bestünden aus nur 70.000 A4-Seiten, "im Vergleich: Eurofighter-Akten bestehen aus 1,5 Mio. A4-Seiten.“

Hohe Geheimhaltungsstufe

Zudem seien Dokumente mit so hoher Geheimhaltungsstufe geliefert worden, wie sonst nur „der Aufmarschplan der deutschen Bundeswehr“, sagt Krainer. 90 Prozent jener Akten, die „klassifiziert“ wurden, seien zu hoch eingestuft. Einige Akten seien sogar mit Stufe 4 klassifiziert, eine Ebene, die auf "EU-Ebene die Druckplatten des Euro haben“. Die Krux dabei: Akten ab Stufe 2 dürfen im Ausschuss nicht verlesen werden, sind also für die öffentliche Nutzung nicht nutzbar. Zudem können die Abgeordneten Dokumente ab der vertraulichen Stufe nur mehr händisch und nicht elektronisch durchsuchen, was die Arbeit massiv erschwert, wie Pilz sagte.

SPÖ, Neos und Liste Pilz fordern darum nun die Nachlieferung von Akten; dieses Recht hat ein Viertel der Abgeordneten eines U-Ausschusses. Zudem will man bei einer Sonder-Präsidiale erreichen, dass die Geheimhaltung von Akten heruntergestuft wird. Dazu wird man auch das Gespräch mit den Regierungsfraktionen suchen, so Krainer - er davon aus, dass auch ÖVP und FPÖ die Geheimhaltungs-Einstufungen „ein bisschen lächerlich finden“.