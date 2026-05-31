BVAEB erhöht Behandlungsbeitrag von 10 auf 20 Prozent

Der Selbstbehalt beim Arztbesuch war mit 1. April 2016 - damals noch als Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) - von zuvor 20 auf zehn Prozent halbiert worden. BVA-Generaldirektor Gerhard Vogel betonte damals, mit dieser Maßnahme "einen weiteren Schritt zur finanziellen Entlastung unserer Versicherten" zu setzen.

Mit 1. Jänner 2020 - nach der Fusionierung der BVA mit den Eisenbahnern und dem Bergbau hin zur BVAEB - gab es eine Leistungs- und Beitragsharmonisierung. Seitdem zahlten auch Eisenbahner und Bergarbeiter ebenso wie die Beamten einen Behandlungsbeitrag von zehn Prozent beim Arztbesuch.

Grüne: "Keine Art mit den Versicherten umzugehen"

Kritik am Vorgehen kam von den Grünen: "Das von der ÖGK vorgelebte überfallsartige Verschlechtern der Leistungen hat nun auch bei der BVAEB Einzug gehalten. Das ist keine Art, mit den Versicherten umzugehen", erklärte der Grüne Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner in einem Statement zur APA. "Eine rechtzeitige, umfangreiche Information an die Versicherten wäre das Mindeste." Besser aber wäre es, "sich anzusehen, wo sich effektiv sparen lässt, ohne dabei Menschen zu belasten".

Die BVAEB sei aber den vermeintlich einfachsten Weg gegangen und kürze auf Kosten der Versicherten - "das ist ungerecht", so der Abgeordnete.