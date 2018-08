BVT: Opposition fürchtet Reduktion des Informationsaustausches

Die Affäre rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT) zieht weite Kreise. Im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit steht derzeit vor allem die Frage, ob die internationale Zusammenarbeit mit dem BVT derzeit im vollen Umfang oder nur eingeschränkt passiert. Die Regierung hat dahingehende Medienberichte, etwa der Washington Post oder der Bild, bisher stets dementiert. Am Freitag konterkarierte ein Presse-Bericht erneut die offizielle Linie. Europäische Inlandsgeheimdienste hätten "ihren Informationsaustausch Richtung Österreich eingeschränkt", zitiert die Zeitung eine namentlich nicht genannte Quelle, die laut Bericht über Kontakte in höchste nachrichtendienstliche Kreise verfügen soll. Zu den nun vorsichtiger agierenden Diensten zähle auch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in Köln.

Die bisherigen Dementis des Innenministeriums stoßen bei der Opposition auf Skepsis. Sowohl das Ministerkabinett als auch die BVT-Spitze seien "über die massive Reduktion des Informationsaustausches" informiert, verwies die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper gegenüber der APA auf Akten des U-Ausschusses.

"Regierung wird Gefahr für Sicherheit Österreichs"

Die Regierung könne angesichts der laufenden Medienberichte, wonach ausländische Geheimdienste ihre Kooperation mit Österreich nach der umstrittenen Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung eingeschränkt haben sollen, nicht so tun, als wäre alles in Ordnung, empörte sich Krisper. Das sei "unverantwortlich", meinte sie, "diese Bundesregierung wird immer mehr zu einer Gefahr für die Sicherheit Österreichs".