Buwog-Prozess: Meischberger-Befragung geht weiter

Nach einem knappen Monat Pause wird heute der größte Korruptionsprozess der Zweiten Republik mit der Einvernahme des Zweitangeklagten Walter Meischberger fortgesetzt. Drei volle Tage lang war dieser Ende April bereits von Richterin Marion Hohenecker bereits befragt worden.

Seine bisherige Aussage grob zusammengefasst: Ein falscher Rechnungstitel macht noch keine Scheinrechnung. Mit der berühmten Marktstudie in Rumänien, für die Meischberger in der Causa Terminal Tower offiziell 200.000 Euro verrechnete, habe er zwar wirklich nichts zu tun ("Da kenne ich mich gar nicht aus"). Das heißt aber nicht, dass das Geld nicht geflossen wäre und schon gar nicht, dass keine Leistung erbracht worden wäre. Verwundern dürfe das keinen. So ein falscher Rechnungstitel sei "durchaus nicht unüblich" bei Lobbyisten wie es der "berühmteste Trauzeuge der Nation" einer ist. Auch bei den komplizierten Geldflüssen auf die drei Konten in Liechtenstein lautete das Stichwort Diskretion, nicht Korruption - jedenfalls wenn es nach Walter Meischberger geht.

Und seine Informationen, die im Fall der Privatisierung der 60.000 Buwog-Wohnungen 9,6 Millionen Euro wert gewesen sein sollen, kamen nicht vom damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Nein, die sollen von einem anderen Politiker, den Meischberger noch aus seiner Zeit in der FPÖ kannte, stammen: Jörg Haider.

So viel zur bisherigen Aussage Walter Meischbergers, die im Detail an dieser Stelle nachzulesen ist.

Die Pause, die der Buwog-Prozess nach jahrelanger Vorarbeit einlegte, war übrigens nicht ganz freiwillig, sondern (auch) der Personalnot am Wiener Landesgericht geschuldet. Allein in den ersten 20 Verhandlungstagen fielen über 1.400 Seiten Protokoll an. Die Protokolle für 12 weitere, bereits geführte Verhandlungstage waren vor der Pause noch in Bearbeitung. Richterin Hohenecker muss alle Korrektur lesen, ehe sie verschickt werden.

Wir berichten ab 9.30 Uhr wieder live vom Buwog-Prozess. Nach Meischberger könnte der Erstangeklagte Grasser erstmals ausgiebig zu Wort kommen.