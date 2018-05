Buwog-Prozess: Meischbergers Konten-Einmaleins

Wem gehörte welches der drei Liechtensteinischen Konten Natalie (Nati), Karin und Walter (400.815)? Diese Frage dürfte die zentrale für den weiteren Verlauf und schließlich den Ausgang des Buwog-Prozesses sein - entsprechend schwierig scheint es, sie zu beantworten.

Schon an den Verhandlungstagen vor der Pause im April hatte Richterin Marion Hohenecker den Zweitangeklagten Walter Meischberger eindringlich danach gefragt. Auch diese Woche wiederholte er dann, was er bereits zu Protokoll gegeben hatte: Alle drei Konten seien in Wahrheit ihm zuzuordnen.

Die dreigeteilte Provision

Wieso aber spielen sie eine so wichtige Rolle? Laut Anklage flossen die Millionen aus der Buwog-Provision auf die Konten und wurden zu drei gleichen Teilen aufgeteilt, einmal auf das Konto Karin, das dem mitangeklagten Makler Ernst Karl Plech gehören soll, auf das Konto 400.815, das Grasser zugeordnet wird und eben das Konto Natalie, das Meischberger gehören soll.

Vom Konto 400.815 wurden größere Beträge in Aktienkäufe investiert - fast alle von Unternehmen, innerhalb derer Grasser eine Funktion übernommen hatte. Manche der Unternehmen habe er zuvor gar nicht gekannt, räumte Meischberger gestern ein. Seine Strategie erklärte er so, dass er seine Investitionen nach "Nähe" zum Unternehmen entschieden habe, wenn also jemand aus seinem Netzwerk dort tätig sei, erfahre er immer, wie es der Firma gehe - Insiderinformationen seien dies aber nicht, meinte er auf Nachfrage der Richterin.

Wickis Beitrag

Und dann kam gestern auch noch der mitangeklagten Schweizer Vermögensverwalter Norbert Wicki ins Spiel. Mit ihm habe Meischberger einen Kreditvertrag über eine halbe Million Euro gemacht. Eben dieser Kreditvertrag soll laut Anklage aber nur zur Verschleierung der Spuren des Geldes zu Grasser errichtet worden sein.

Interessant wurde es, als die Befragung ins Jahr 2009 kam. Damals habe Meischbergers Bankberater die Hypo Investmentbank verlassen, daraufhin habe er auch zwei seiner drei Konten zur Liechtensteinischen Landesbank transferiert. Warum am Konto 400.815 auch Plech unterschrieben hatte, konnte Meischberger der Richterin gestern nicht erklären.