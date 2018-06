Buwog-Prozess: Meischberger bestreitet Wissen über Konten

Auch am zehnten Tag seiner Befragung durch Richterin Marion Hohenecker konnte der angeklagte Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger im Grasser-Prozess wenig Erhellendes zu seinen Konten beitragen. Konfrontiert mit widersprüchlichen Aussagen in früheren Vernehmungen, im parlamentarischen U-Ausschuss und im aktuellen Gerichtsverfahren verwies er mehrmals auf seine Finanzberater.

Diesen habe er voll vertraut, erst recht bei seinen Aktieninvestitionen, wo er kein Fachwissen gehabt habe. Des Weiteren habe er zeitweise "taktisch" ausgesagt - sprich die Unwahrheit kundgetan - um seine Freunde zu schonen, rechtfertigte er sich.

Die verschiedenen Konten in Liechtenstein sind einer der zentralen Bestandteile des Riesenverfahrens. Meischberger will sie selbst besessen haben, laut Anklage gehörte aber ein Konto Grasser und eines dem mitangeklagten, aber verhandlungsunfähigen Makler Ernst Karl Plech. Auf ihnen soll Schmiergeld aus der Privatisierung der Buwog und der Einmietung der Finanzbehörden in das Linzer Bürohaus Terminal Tower gelegen sein.

Meischberger spricht von "medialer Jagd"

Einmal mehr verweis Meischberger heute, am 39. Prozesstag, auf die - seiner Meinung nach - "mediale Jagd" auf ihn und den erstangeklagten Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. So hätten Kommentatoren insistiert, dass in der Causa Buwog endlich Personen in U-Haft genommen werden, denn schließlich bestehe Verabredungsgefahr. "Die mediale Handschelle hat jeden Tag geklickt", so Meischberger über "angebliche Aufdeckerjournalisten".