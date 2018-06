Meischis Grundsatzvereinbarung mit Grasser

Nächster Eintrag: Meischberger ist optimistisch, freut sich nach Überweisung von 700.000 Euro an die Finanz auf ein Wochenende in Ibiza. "Flug ist gebucht." Außerdem: "Die mediale Situation entspannt sich zusehends."

An dem Abend des 12. Oktober 2009 wurde auch eruiert, welche Strategie man gegenüber den Medien verfolgen wolle, erklärt Meischberger. Außerdem Thema: Seine Kontenbewegungen. Er musste eben etwas Ordnung in das Chaos bringen. "Ich habe den Überblick nicht mehr gehabt." Ich konnte damals nur sagen: "Passt's auf, ich habe diese drei Konten." Welche Gewinne und Verluste aus Aktienverkäufen wie zu versteuern seien - das sei damals besprochen worden.

"Möglicherweise hat der KHG vorbei geschaut"

"Am Abend gibt es dann ein Treffen in 'großer Runde'", liest Meischberger vor. Analysen seien gemacht worden, "die Linien gelegt". "Insgesamt wird die Lage aber recht optimistisch beurteilt." Wer diese "große Runde" sei?, will Hohenecker wissen. "Das kann ich so nicht mehr sagen", meint Meischberger, sicher aber Plech, dessen Rechtsvertreter - "und möglicherweise hat der KHG vorbei geschaut".