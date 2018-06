Buwog-Prozess: Chronik einer angeschlagenen Freundschaft

Heute wirken Ex-Finanzinister Karl-Heinz Grasser und Lobbyist Walter Meischberger wie die besten Freunde. Dass das nicht immer so war, erklärte Meischberger in seiner Einvernahme am gestrigen 36. Verhandlungstag des Monsterprozesses. Nach Auffliegen der Buwog-Affäre stand die Stimmung der beiden nicht gerade zum Besten, wie Meischberger schilderte. Geärgert habe er sich vor allem über die zahlreichen Interviews Grassers, in denen Grasser versucht habe, sich auf seine - Meischbergers - Kosten herauszureden und "die xte Unschuldsbeteuerung, die deswegen nicht glaubhafter wird" abzugeben. "Ich habe gute Lust, ihm meine Freundschaft wirklich aufzukündigen. Ich glaube aber, er steht ziemlich unter Druck. Vor allem familiär. Bis heute ist er im Gegensatz zu seinen Aussagen in unserer Bürogemeinschaft. Schluss damit!", schrieb Meischberger 2009 in sein Tagebuch.

Die Chinesische Mauer

Auf die Frage der Richterin, ob Grasser zuvor davon gewusst hatte, dass Meischberger für das Österreich Konsortium tätig war, das letztendlich den Zuschlag beim Buwog-Kauf bekam, meinte er, er habe zwischen diesem Auftrag und seiner strategischen Kommunikationsberatung für Grasser eine "chinesische Mauer" eingezogen.

Es sei auch falsch zu glauben, dass er ständig bei Grasser, war um Informationen zu beschaffen - dies laufe im Parlament anders. Einmal mehr betonte Meischberger auch, dass er nie etwas strafrechtlich Relevantes gemacht hätte. Alles sei zum Wohl der Republik erfolgt. Dies sei auch Grasser immer wichtig gewesen - neben der Pflege seines Images. "Das sind ja alles anständige Menschen, diese Politiker", erklärte Meischberger.

Fragwürdige Treffen

Auffallend ist, dass Grasser zwar laut Meischberger mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, aber doch bei mehreren Treffen nach Auffliegen der Causa Buwog dabei war. Dies hatte Meischberger in seinem Tagebuch notiert.

Außerdem habe Grasser bei einem abendlichen Treffen die Gelder, die an Meischberger und den mitangeklagten Immobilienmakler Ernst Karl Plech geflossen sind, immer wieder angesprochen, sich aber "großzügig" gezeigt, schrieb Meischberger in seinem Tagebuch. Was das heiße, wollte die Richterin wissen. Meischberger wich etwas aus und meinte, er habe Angst gehabt, dass sein Freund Grasser auf ihn böse sei, wenn er merke, welche Summen da als Provisionen zusammengekommen seien - aber das sei nicht der Fall gewesen, großzügig im Sinne von tolerant also.