Buwog-Prozess: Betrugsvorwürfe rund um Meischberger-Villa

Seit der Monsterprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere im Dezember 2017 angelaufen ist, musste Lobbyist Walter Meischberger schon einige Male am Stuhl gegenüber der Richterbank Platz nehmen und sich zu zahlreichen Vorwürfen äußern.

Seine Darstellungen reichten von aufschlussreich bis amüsant, allen war aber gemein, dass Meischberger jegliche Schuld von sich weist. So auch in der sogenannten Causa Villa, um die es am heutigen 73. Verhandlungstag geht.

Steuerschulden

Laut Anklage verhält es sich folgendermaßen: Nach seiner Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung verkaufte Meischberger sein drei Millionen Euro teures Anwesen in Wien-Döbling an Heinrich Schuster, um seine Schulden bezahlen zu können. Daraus entstand die Verpflichtung, das Objekt bis spätestens 31. August 2012 zu räumen. Dem kam Meischberger aber nicht nach.

Er habe dem Bezirksgericht Döbling falsche Angaben zu der Vereinbarung mit dem Käufer gemacht, heißt es in der Anklage weiter, woraufhin das Gericht die bereits bewilligte Räumungsexekution mehrfach verschoben hat. Die Räumung fand schließlich erst am 22. Juni 2015 statt.

Bevor die Richterin Meischberger befragen wird, hat dieser die Möglichkeit, eine "gesamtzusammenhängende Darstellung" der Geschehnisse aus seiner Sicht zu schildern.