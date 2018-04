Buwog-Prozess: Bestechungsverdacht bei Linzer Hochhausbau

Am Ende habe er die Rechnung abgezeichnet, weil die Interventionen der Porr immer heftiger geworden sind. Er sei dann zur Geschäftsführung gegangen, die ihm gesagt habe, dass die Rechnung zu zahlen sei. Das sei passiert, weil es wohl Absprachen innerhalb der Geschäftsführung gegeben habe, vermutet S.

Die Rechnung wurde aber nicht von S, sondern vom Mitangeklagten L. freigegeben. Warum er geglaubt hatte, dass die Rechnung freigegeben worden war, will Hohenecker wissen. Ob er nicht nachgefragt habe, warum L. sie freigegeben habe? Die Rechnung sei ohnehin mehrere Monate auf seinem Schreibtisch liegengeblieben, ohne von seiner Seite freigegeben zu werden, sagt S. Und das, obwohl die Porr mehrmals um Freigabe gebeten hatte. Nach drei Monaten habe er die Rechnung dann aber abgezeichnet.

Von dem besprochenen Protokoll gibt es noch eine zweite Fassung, in der von den 200.000 Euro keine Rede mehr ist. Die Richterin fragt, warum das in der zweiten Variante gestrichen wurde. "Ich habe beim besten Willen keine Erinnerung daran", sagt S. Er habe nicht veranlasst, dass der Satz gestrichen werde.

vor 47 Minuten | Elisabeth Hofer

Bonuszahlung

Im Protokoll steht "Bonuszahlung an ARGE". Hohenecker fasst zusammen: "Also das heißt, dass die Baufirma noch etwas zusätzlich verrechnet". "Ja", sagt S. Man wäre dann entgegen gekommen und hätte bezahlt, damit "Ruhe einkehrt". Im Protokoll steht allerdings, dass die "PS" und die Raiffeisen Leasing die Zahlung abgelehnt haben. Das verwirrt die Richterin. "Ich nehm an, dass man sich im Nachhinein geeinigt hat", sagt S.