Bundesheer: Doskozil-Reform "auf unbestimmte Zeit verschoben"

Die Geschichte dieser Strukturreform ist etwas skurril, weil sie zwar schon vor über einem Jahr in Kraft getreten ist, formell aber nie beschlossen wurde. Die sogenannten Organisationspläne, die es braucht, um die neuen Jobs formell zu schaffen, wurden nie beschlossen. Damit übten bisher tausende Bedienstete Funktionen aus, die es eigentlich noch gar nicht gibt. Sie wurden nur dienstzugeteilt.

Das Verteidigungsministerium teilte auf Anfrage mit, die Bundesheer-Bediensteten bleiben nach der Rücknahme der Strukturreform vorerst im bisherigen Provisorium. Die Evaluierung der Strukturreform solle so schnell wie möglich fertig sein. Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass das Heer von Kunasek wieder eine neue Struktur verordnet bekommen wird.

Neue Kommanden bereits geschaffen

Bei der Reform wurde u. a. das Streitkräfteführungskommando in ein Kommando Land und ein Kommando Luft in Graz bzw. Salzburg überführt. Darüber hinaus wurden ein Kommando Logistik und ein Kommando Führungsunterstützung und Cyber-Defence in Wien geschaffen.

Weitere Kernpunkte des Konzeptes waren die Aufstellung von neuen Bataillonen, mehr Aufgaben und Verantwortung für die Militärkommanden sowie die Spezialisierung von Brigaden. Auch das Ministerium selbst, die sogenannte Zentralstelle, wurde neu organisiert.