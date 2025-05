Höhere eCard-Abgabe und Pensionsänderungen: Wen das Sparpaket am härtesten trifft

Im Sozialministerium versucht man erst gar nicht, groß um den heißen Brei herumzureden: „Aufgrund der angespannten Budgetsituation muss die Bundesregierung auch Maßnahmen im Bereich der Pensionen setzen“, heißt es in einem Papier, das anlässlich der Budgetrede vom Gesundheits- und Sozialministerium verteilt worden ist.

Konkret werden künftig die Kriterien bei der sogenannten Korridorpension verändert, man darf sagen: verschärft. Denn die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Korridorpension werden angehoben.

Was bedeutet das? Ab 1. Jänner 2026 steigt das Antrittsalter für die Korridorpension – vom vollendeten 62. auf das 63. Lebensjahr. Und weil dies eine sehr kurzfristige Veränderung in einem ganz wesentlichen Lebensbereich der Österreicher darstellt, wird die Anhebung in Portionen erledigt. Man tue das in Anlehnung an die Schritte, die der Verfassungsgerichtshof beim Pensionsthema als zulässig erachtet. Zur Erinnerung: Bei Pensionen gilt der sogenannte Vertrauensschutz, das bedeutet: Die Voraussetzungen für den Pensionsantritt können nicht kurzfristig massiv geändert werden, weil viele Menschen über Jahre und Jahrzehnte ja sehr genau planen, wann und wie sie arbeiten bzw. in den Ruhestand gehen.

In der Praxis heißt das: Abhängig vom Geburtsdatum wird die Anhebung „maßvoll“, wie die Regierung sagt, pro Quartal um zwei Monate passieren. Menschen, die mit ihrem Arbeitgeber schon vor dem 1. April 2025 eine Altersteilzeit vereinbart haben, dürfen weiterhin auf die bisher geltende Rechtslage vertrauen.

Was passiert sonst noch bei den Pensionen? Die wesentlichste Änderung, die – auch – mit dem Budget einhergeht, ist das Ende der Aliquotierung, wie sie bislang gegolten hat.

Zur Erklärung: Einmal im Jahr werden die Pensionen an die Inflation angepasst, sie werden um einen Inflationswert erhöht. Über die Höhe des Wertes hat bislang das Monat entschieden, in dem man die Pension angetreten ist. Wer im Jänner in den Ruhestand wechselte, bekam 100 Prozent der Inflationsanpassung, im November und Dezember waren es 0. Der Anreiz ist klar: In Zeiten hoher Inflation hat es sich mitunter sehr stark bemerkbar gemacht, möglichst zu Jahresbeginn in Pension zu gehen (trotz aller Abschläge).

Mit der neuen Regelung wird die Pension im ersten Jahr nach dem Pensionsantritt – völlig unabhängig vom Monat und einheitlich für alle – mit 50 Prozent jenes Betrages erhöht, der sich bei der Anwendung der Pensionsanpassung ergeben würde.

Das neue Modell soll vor allem Frauen helfen. Denn bislang sind vor allem Frauen in der zweiten Jahreshälfte in die Pension gegangen.

Die Frage der Pensionen ist seit jeher einer der wesentlichsten Hebel für ein saniertes Budget. Denn mittlerweile sind die öffentlichen Ausgaben, die für die Alterspensionen vorgesehen werden müssen, der größte Kostentreiber im Staatshaushalt, betragen die Pensionszahlungen doch mehr als ein Viertel der gesamten Ausgaben des Bundesbudgets.