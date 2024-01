Brunner: Inflationsdruck durch Lage im Roten Meer beobachten

Die Lage im Roten Meer und mögliche Auswirkungen auf die Inflation müssten genau beobachtet werden. Das sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im Vorfeld eines Treffens mit seinen EU-Kollegen am Dienstag in Brüssel. Am Montag hatte bereits EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni vor einem Anstieg der Energiepreise "in den kommenden Wochen" durch die Spannungen im Roten Meer gewarnt.