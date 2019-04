BP-Stichwahl: Tiroler Wahlbehördenmitglied freigesprochen

Der stellvertretende Wahlleiter der Bezirkswahlbehörde Landeck ist am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck vom Vorwurf der falschen Beurkundung und Beglaubigung im Amt freigesprochen worden. Ihm war vorgeworfen worden, bei der Auszählung der Briefwahlstimmen der Bundespräsidenten-Stichwahl in einer Niederschrift die Anwesenheit von Beisitzern bestätigt zu haben, die aber nicht anwesend waren.