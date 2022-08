Blutspende-Novelle gegen Diskriminierung ab September in Kraft

Wer innerhalb der letzten drei Monate mehr als drei Sexualpartner hatte, darf ebenso lang kein Blut spenden. Diese Regel tritt mit der neuen Blutspendeverordnung am 1. September in Kraft. Geschlecht und sexuelle Orientierung Spendender spielen hingegen keine Rolle mehr. Corona führte zu Engpässen in Blutlagerständen, die Spendequote bleibt gering: Bereit erklärt haben sich 2021 laut einer Aussendung des Roten Kreuzes vom Mittwoch 3,56 Prozent der spendenfähigen Bevölkerung.

Sexuelle Orientierung spielt keine Rolle mehr

Anfang Juni war die Novelle zur Blutspenderverordnung kundgemacht worden. Unterschieden wird fortan nicht mehr zwischen hetero-, bi- und homosexuellen Menschen. Als Risikogruppe gelten laut neuer Verordnung jene, die innerhalb von drei Monaten mehr als drei verschiedene Sexualkontakte hatten und deren Partner - unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung. Für ein Jahr werden Personen vom Blutspenden ausgeschlossen, die unmittelbaren Kontakt zu einer mit HBV, HCV oder HIV infizierten Person hatten oder sich einem Risiko für die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Infektionen ausgesetzt haben. Im besonderen Fokus stehen dabei Hepatitis B, Hepatitis C und HIV. Bei einem negativen Test auf diese Krankheiten wird die Wartefrist auf drei Monate verkürzt.