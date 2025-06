Die Zahl der blauen Bürgermeister wächst. Nun melden sich die FPÖ-Kommunalvertreter auch verstärkt in der Öffentlichkeit zu Wort: Anlässlich des ersten "Bürger- und Gemeindevertretertags" der FPÖ forderten der Welser Stadtchef Andreas Rabl und der für Kommunen zuständige Nationalratsabgeordnete Maximilian Linder am Montag eine neue Art des Finanzausgleichs. Ziel sei eine größere Anpassung an die Bedürfnisse der Gemeinden, denen es finanziell immer schlechter gehe.

Mittlerweile 52 Bürgermeister stellen die Freiheitlichen in Österreich, weswegen am Montag erstmals ein "Vernetzungstreffen" stattfand. Besonders in Zeiten des Sparbudgets würden die Gemeinden "links liegen gelassen", bedauerte Rabl in einer Pressekonferenz. Unterstützung bekam er von Linder, der Ortschef im Kärntner Afritz ist, denn: "Ein bisserl Jammern gehört als Bürgermeister dazu, aber das, was jetzt passiert, ist wirklich tragisch."