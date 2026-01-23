Bischöfe trafen mit FPÖ-Spitze zum Austausch zusammen

Zu einer nicht unspannenden Begegnung kam es am Donnerstag im Wiener Erzbischöflichen Palais: Vertreter der Österreichischen Bischofskonferenz (Biko) trafen mit einer Riege hochrangiger FPÖ-Politiker zusammen. Gespräche zwischen Kirche und im Parlament vertretenen Parteien finden seit einigen Jahren statt – das jüngste Treffen bildete den Auftakt der Reihe in dieser Legislaturperiode; begonnen wurde, wie meistens, mit der stärksten Fraktion, aktuell eben die FPÖ.

Kirchlicherseits nahmen an dem Gespräch der Biko-Vorsitzende, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, sein Stellvertreter, der Linzer Bischof Manfred Scheuer sowie dessen steirischer Amtskollege Wilhelm Krautwaschl teil; dazu kamen noch Biko-Generalsekretär Peter Schipka sowie der Präsident des Katholischen Laienrats, der Arbeits- und Sozialrechtler Wolfgang Mazal. Die FPÖ war durch Parteichef Herbert Kickl, den nö. Landeshauptfrau-Stellvertreter und stellvertretenden Bundesparteiobmann Udo Landbauer, die beiden Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker, sowie durch Klubobmann-Stellvertreterin Susanne Fürst und Nationalrat Christian Schandor repräsentiert.

Auffällig ist, dass die anwesenden Bischöfe aus Diözesen stammen, in deren Ländern die FPÖ an der Regierung beteiligt ist. Allerdings war Lackner in seiner Funktion als Vorsitzender dort und Scheuer als dessen Stellvertreter. Die beiden sowie der Generalsekretär sind sowieso immer dabei, den anderen Bischöfen ist es freigestellt, daran teilzunehmen. Ob die Tatsache, dass die Steiermark einen blauen Landeshauptmann hat, Krautwaschl dazu bewogen hat, an dem Gespräch teilzunehmen, kann nur spekuliert werden.