Bischöfe besuchen den Bundespräsidenten

Liturgischer Höhepunkt der insgesamt viertägigen Beratungen der Bischöfe ist ebenfalls am Montag ein abendlicher Festgottesdienst (18 Uhr) im Stephansdom, zu dem die Gläubigen eingeladen sind. Der Feier steht Kardinal Christoph Schönborn vor, es predigt Erzbischof Lackner.

Am Dienstag setzen die Bischöfe ihre Vollversammlung im Wiener Bildungshaus der Fokolar-Bewegung "Am Spiegeln" fort. Ein Hauptthema dabei ist der vorliegende Entwurf für ein "Sterbeverfügungsgesetz", dessen Begutachtungsfrist am 12. November endet. Der im Oktober weltweit auf diözesaner Ebene gestartete synodale Prozess der Katholischen Kirche wird ebenfalls Gegenstand der Beratungen sein, genauso wie die aktuelle Corona-Lage. Am Mittwoch nimmt der Apostolische Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, an der Sitzung der Bischöfe teil. Die Vollversammlung endet Donnerstagmittag. Über die Ergebnisse wird am Tag danach Lackner die Öffentlichkeit informieren.