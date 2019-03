Beschwert euch!

Im Bundesheer ist die Tagwache eine durchaus ernste Angelegenheit, mitunter wird sie aber zu ernst genommen.

So geschehen im Jahr 2018 in einer nicht näher bezeichneten Kaserne. Denn da wurde ein Soldat zur "Einhaltung des Zeitpunktes der Tagwache" von seinem Gruppenkommandanten mit einem "halben Kübel Wasser geweckt".

Die Kübel-Affäre ist einer von insgesamt 267 Fällen, mit denen sich die Parlamentarische Bundesheerkommission im Vorjahr auseinandersetzen musste.

Wie jedes Jahr wurden die Beschwerden im Zuge eines Berichts im Parlament präsentiert.

Der Umgangston ist besser geworden

Und wie jedes Jahr enthält dieser Bericht auch diesmal wieder Auszüge von all jenen Ausfällen und Unzulänglichkeiten, die Berufssoldaten und Grundwehrdiener in Kasernen mitunter über sich ergehen lassen müssen – und im Idealfall beanstanden.

Was lässt sich also sagen? Der Umgangston, so befundet etwa der amtsführende Kommissionschef Reinhard Bösch ( FPÖ), ist in den vergangenen Jahren offenbar deutlich besser geworden.

"Unangebrachte Ausdrucksweisen" kommen zwar heute noch vor, und auch diesmal haben Soldaten Vorgesetzte gemeldet, die sie "Wichser" oder "Hurensöhne" schimpften. Doch insgesamt hat sich der Ton gebessert, heißt es in der Kommission unisono.