Budget: Generalstab klagt über "desolate Infrastruktur"

Es sind nur 21 Seiten, doch die haben es in sich: In einem aktuellen Positionspapier warnen Generalstabschef Robert Brieger und die Führungsriege der Armee davor, das Bundesheer chronisch unterzudotieren.

Bereits in seinem Leitwort weist Brieger darauf hin, dass es eine deutliche "Diskrepanz" zwischen dem gebe, was das Bundesheer laut Verfassung tun muss, und dem, was die Armee aufgrund ihrer beschränkten (finanziellen) Mittel in der Praxis erledigen kann.