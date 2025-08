Behörde kam Zivildienst-Verweigerern auf die Spur

Wurden Zivildiener in der Vergangenheit oft als Wehrdienstverweigerer verlacht, ist ihr Wert für den Sozialstaat heute weitgehend anerkannt. Was sehr wohl ein Problem ist: Systemverweigerer – also taugliche, junge Männer, die angeben aus gesundheitlichen oder psychischen Gründen keinen Zivildienst leisten zu können.

Dank einer Gesetzesnovelle kann die Zivildienst-Behörde seit Jahresbeginn gegen diese Personen vorgehen. Heuer haben 220 Zivildienstpflichtige ärztliche Bescheinigungen vorgebracht, aufgrund psychischer Probleme keinen Zivildienst leisten zu können. Hegt die Behörde Zweifel, kann sie dies nun von Fachärzten aus dem Kreis der Gerichtssachverständigen überprüfen lassen.