Beamten-Wahl: Gratulationen von allen Seiten

Die Bundes-Personalvertretungswahlen haben die Machtverhältnisse im öffentlichen Dienst einzementiert. Zwar büßten die Christgewerkschafter an Terrain ein, während Sozialdemokraten, Unabhängige und Freiheitliche leicht zulegten, doch sicherte sich die FCG einmal mehr eine absolute Mehrheit. Das gab Freude im ÖVP-Lager bis hinauf zum Bundeskanzler: VP-Chef Karl Nehammer sah "ein großartiges Zeugnis für die harte Arbeit der vergangenen Jahre".

Jede Fraktion pickte sich jene Bereiche heraus, in denen man besonders reüssierte. So freute sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) darüber, dass es der FSG gelungen war, dass man erstmals seit 2009 wieder den Vorsitz bei den Wiener Pflichtschullehrern erobern konnte. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser fand die 74 Prozent für die Sozialdemokraten bei den Pflichtschullehrern in seinem Bundesland "sensationell".