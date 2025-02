Corinna Schwarzenberger erste Direktorin des ÖVP-Bauernbundes

Der ÖVP-Bauernbund, eine der in der Volkspartei gewichtigen Teilorganisationen, erhält mit Corinna Scharzenberger erstmals eine Frau als Direktorin.

Die 34-jährige Schwarzenberger begann ihre politische Laufbahn in der JVP. Zudem sei sie, so der Bauernbund in einer Aussendung, "im ÖAAB verwurzelt", war Rechtsreferentin der Agrarbezirksbehörde - seit Herbst 2024 arbeitet sie als Juristin im Landtagsklub der steirischen ÖVP.